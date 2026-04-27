लू का कहर: उत्तर प्रदेश और बिहार में बदला स्कूलों का समय, कई राज्यों में बंद हुए स्कूल

राज्यवार स्कूल बंदी की व्यवस्था

ओडिशा में गर्मी की छुट्टियां 27 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग को छोड़कर) में भी 22 अप्रैल से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं, त्रिपुरा के स्कूल 1 मई तक बंद रहेंगे। देहरादून के स्कूल भी 27 अप्रैल से बंद हो जाएंगे। कई राज्यों ने सुबह की शिफ्ट लागू कर दी है और दिल्ली में बाहरी खेलकूद जैसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली और उत्तराखंड में तो 'वाटर बेल' सिस्टम भी शुरू किया गया है, ताकि बच्चे इन तपती दिनों में हाइड्रेटेड रहें।