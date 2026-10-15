बिहार में जानलेवा नाव सफर, 2024 से अब तक 52 से ज्यादा की मौत

इनमें से कई हादसों में ज्यादा लोगों से भरी या कमजोर नावों का इस्तेमाल होता है, खासकर उन जगहों पर जहां सड़कें सही नहीं हैं।

सबसे ताजा घटना में एक कमजोर नाव ऊंचे जलस्तर के बावजूद रात में चल रही थी। स्थानीय नेता तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की।

बाढ़ के दौरान सरकारी पाबंदियां होने के बावजूद, लोगों के पास अक्सर नदी पार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। अधिकारी भी मानते हैं कि मरने वालों की असल संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है।