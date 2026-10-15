बिहार में जानलेवा नाव सफर, 2024 से अब तक 52 से ज्यादा की मौत
बिहार में 2024 से लेकर अब तक नाव दुर्घटनाओं में 52 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हादसे मानसून के मौसम में होते हैं, जब नदियां उफान पर होती हैं।
सिर्फ इसी साल 30 लोग मारे गए हैं, जिसमें 13 अक्टूबर को वैशाली जिले में हुआ हादसा भी शामिल है। यह बताता है कि जिन लोगों के पास आवागमन के दूसरे साधन नहीं होते, उनके लिए नदी का सफर कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है।
तेजस्वी यादव ने निष्पक्ष जांच की मांग की
इनमें से कई हादसों में ज्यादा लोगों से भरी या कमजोर नावों का इस्तेमाल होता है, खासकर उन जगहों पर जहां सड़कें सही नहीं हैं।
सबसे ताजा घटना में एक कमजोर नाव ऊंचे जलस्तर के बावजूद रात में चल रही थी। स्थानीय नेता तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की।
बाढ़ के दौरान सरकारी पाबंदियां होने के बावजूद, लोगों के पास अक्सर नदी पार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। अधिकारी भी मानते हैं कि मरने वालों की असल संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है।