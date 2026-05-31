चंपावत: उफनती नदी में 50 से अधिक श्रद्धालु फंसे, SDRF की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा
चंपावत के श्री रीठा साहिब गुरुद्वारे में जोड़ मेले के दौरान रविवार को तेज बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया। इसकी वजह से नदी में स्नान कर रहे 50 से अधिक श्रद्धालु उफनती नदी के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला।
SDRF कमांडेंट अर्पित यादववंशी ने तैयारी पर दिया जोर
अच्छी बात यह थी कि SDRF की टीम पहले से ही मौके पर मौजूद थी और उन्होंने फौरन बचाव कार्य शुरू कर दिया। टीम ने सिर्फ सभी श्रद्धालुओं को ही सुरक्षित नहीं निकाला, बल्कि नदी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियों को भी बाहर निकाला। SDRF ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर खतरनाक इलाकों को भी बंद कर दिया था। जिन जगहों पर पानी का बहाव तेज था, उन स्थानों पर किसी को भी जाने से रोक दिया गया ताकि सबकी सुरक्षा बनी रहे। इस मौके पर SDRF कमांडेंट अर्पित यादववंशी ने बताया कि समय से पहले तैयारी करना बहुत जरूरी होता है।