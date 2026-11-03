असम में 40 जंगली हाथियों ने फसलें बर्बाद कीं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम

असम के बोको इलाके में 40 से ज्यादा जंगली हाथी घूम रहे हैं। फसल कटाई का समय आते ही इन हाथियों ने धान के खेतों और केले की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है।

हाथियों के इस झुंड ने नेशनल हाईवे 17 को पार करते हुए कई घंटों तक रोक कर रखा। इससे राजपारा और कुकुरमारा जैसे इलाकों के लोगों को खेतों के नुकसान और रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावटों का सामना करना पड़ा।