भारत में 38 प्रतिशत से ज्यादा आबादी फैटी लिवर की शिकार, बढ़ा कैंसर तक का खतरा

MASLD और डायबिटीज व दिल की बीमारियों का गहरा नाता

MASLD और डायबिटीज व दिल की बीमारियों का गहरा नाता है। डॉक्टर भास्कर नंदी बताते हैं कि भारत में टाइप 2 डायबिटीज या प्री-डायबिटीज से जूझ रहे लगभग 70% लोगों को MASLD होने की संभावना होती है। अच्छी खबर यह है कि समय-समय पर जांच और अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-मोटे बदलाव करके, जैसे सही खान-पान और ज्यादा चलना-फिरना, इस स्थिति को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। डॉक्टर नंदी के अनुसार, इस चुनौती से निपटने के लिए हमें अपनी सेहत का पहले से ही ध्यान देना होगा।