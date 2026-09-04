मुंबई में मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं 20 लाख लोग, जानिए क्या है कारण

मुंबई कांग्रेस ने इस मुद्दे पर ज्यादा समय और पारदर्शिता की मांग की है। पार्टी का कहना है कि ज्यादातर गड़बड़ियां मुस्लिम बहुल इलाकों में देखने को मिली हैं और हर किसी को अपनी वोटर जानकारी सही करने का एक उचित मौका मिलना चाहिए। जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, उन्हें उनके पंजीकृत पते या व्हाट्सऐप पर सूचना भेजी जाएगी। इन मामलों की सुनवाई के लिए 968 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी) नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले भी दूसरे राज्यों में इसी तरह बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के मामलों में निष्पक्षता को लेकर बहस छिड़ चुकी है।