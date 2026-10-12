बिजली की कोई टेंशन नहीं, भारत के पावर प्लांटों में 1.8 करोड़ टन से ज्यादा कोयला

अक्टूबर महीने में कोयले के स्टॉक में कमी आने की रफ्तार पिछले महीने के मुकाबले काफी धीमी हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कोयले के रैक में ज्यादा लोडिंग की जा रही है। साथ ही, हर दिन कोयले की डिलीवरी में भी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

अब रोज औसतन 469 रैक कोयले की सप्लाई हो रही है। इस वजह से, ज्यादातर दिनों में कोयले की आपूर्ति तय लक्ष्यों से भी ज्यादा हो रही है।

कोयला मंत्रालय और उससे जुड़े भागीदार (पार्टनर्स) कह रहे हैं कि वे सब कुछ सुचारु रूप से चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि देश में कोयले की कोई अचानक कमी न हो।