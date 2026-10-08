10,000 से ज्यादा छात्राओं ने पास की JEE एडवांस्ड, 6 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त

SSS योजना के कारण, अब ज्यादा महिलाएं न सिर्फ IIT में दाखिला ले रही हैं, बल्कि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रही हैं।

फिलहाल IIT की कुल सीटों में 20 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं। यह बढ़ोतरी भले ही धीरे-धीरे हो रही हो, लेकिन स्थिर है। यह योजना सिर्फ सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग की छात्राओं को भी IIT में जगह बनाने में मदद कर रही है।

इसकी वजह से IIT अपने उस लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, जहां कुल अंडरग्रेजुएट छात्रों में कम से कम 5वां हिस्सा महिलाएं हों। इससे हर साल कैंपस पहले से ज्यादा समावेशी बनते जा रहे हैं।