उत्तर-पश्चिम भारत से विदा ले रहा मानसून, दक्षिण भारत में IMD का अलर्ट

मानसून आखिरकार उत्तर-पश्चिम भारत से विदा ले रहा है। शनिवार से इसके पूरी तरह वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

हालांकि, उत्तर में जहां मौसम खुष्क हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सौराष्ट्र और उससे सटे उत्तर-पूर्वी अरब सागर पर बना एक निम्न दबाव क्षेत्र अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के साथ-साथ तेलंगाना में भी भारी बारिश ला सकता है। यानी, छाते की जरूरत बनी रहेगी, बस अब बारिश का रुख दक्षिण की तरफ हो गया है।