उत्तर-पश्चिम भारत से विदा ले रहा मानसून, दक्षिण भारत में IMD का अलर्ट
मानसून आखिरकार उत्तर-पश्चिम भारत से विदा ले रहा है। शनिवार से इसके पूरी तरह वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
हालांकि, उत्तर में जहां मौसम खुष्क हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सौराष्ट्र और उससे सटे उत्तर-पूर्वी अरब सागर पर बना एक निम्न दबाव क्षेत्र अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के साथ-साथ तेलंगाना में भी भारी बारिश ला सकता है। यानी, छाते की जरूरत बनी रहेगी, बस अब बारिश का रुख दक्षिण की तरफ हो गया है।
सैटेलाइट तसवीरों में दिखे घने बादल, IMD ने जारी की चेतावनी
सैटेलाइट तसवीरों में दिख रहा है कि मानसून के घने बादल अब लक्षद्वीप, केरल, श्रीलंका और अंडमान द्वीप समूह तक दक्षिण की ओर बढ़ गए हैं।
IMD ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कुछ हिस्सों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। हालांकि, कुछ राहत की भी उम्मीद है, क्योंकि कई इलाकों में भारी बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा।