उत्तर भारत में 7 सितंबर से मानसून का 'ब्रेक', बरेली में रिकॉर्ड बारिश के बाद अब सूखा?
उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत में 7 सितंबर से मानसून की बारिश थमने वाली है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के तेज होने की वजह से दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले लगभग एक हफ्ते तक आसमान साफ रहेगा और मौसम सूखा रहेगा। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में पहले से ही पश्चिमी और मध्य भारत के ऊपर बादलों की कमी दिख रही है।
बरेली में एक दिन में 381 मिलीमीटर बारिश
उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ही दिन में 381 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे वहां मासिक बारिश के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब सूखा दौर शुरू होने वाला है, ऐसे में इस पूरे इलाके में धूप वाले दिन और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि यह गर्म और सूखा दौर 12 सितंबर तक रह सकता है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने पर 12 से 18 सितंबर के बीच मानसून की बारिश फिर से लौट सकती है।