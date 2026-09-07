उत्तर भारत में 7 सितंबर से मानसून का 'ब्रेक', बरेली में रिकॉर्ड बारिश के बाद अब सूखा?

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ही दिन में 381 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे वहां मासिक बारिश के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब सूखा दौर शुरू होने वाला है, ऐसे में इस पूरे इलाके में धूप वाले दिन और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ सकता है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि यह गर्म और सूखा दौर 12 सितंबर तक रह सकता है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने पर 12 से 18 सितंबर के बीच मानसून की बारिश फिर से लौट सकती है।