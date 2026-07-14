उत्तर प्रदेश में इस तारीख से फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने दी बड़ी खुशखबरी

पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा सूखा ही रहा। इस दौरान राज्य के 75 में से 58 जिलों में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। पूरे राज्य में औसत बारिश सिर्फ 2.9 मिलीमीटर ही हुई।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा महज 0.1 मिलीमीटर रहा। हालांकि, इसी दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के निचलौल और गोरखपुर जैसे कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की गई। इससे पता चलता है कि राज्य भर में मानसून का मिजाज कितना असमान और बिखरा हुआ है।