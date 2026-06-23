जून में टूटा सूखे का 100 साल का रिकॉर्ड, अब फसलों का क्या होगा? देश Jun 23, 2026

भारत का दक्षिण-पश्चिम मानसून अब जाकर कुछ सक्रिय होता दिख रहा है। मुंबई और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। फिर भी जून 2026 एक सदी से भी ज्यादा समय का सबसे सूखा जून बनता दिख रहा है। पूरे देश में सामान्य से बहुत कम बारिश होने के कारण फसलों और पानी की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, 4 से 22 जून के बीच देश में सिर्फ 53.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस अवधि की सामान्य बारिश का लगभग 54 प्रतिशत ही हिस्सा है।