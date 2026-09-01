दिल्ली-NCR में हुई मानसून की वापसी, शुरू हुआ आंधी-बारिश का दौर

यह कम दबाव का क्षेत्र अब पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बुधवार से दिल्ली-NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और अधिक बारिश होने की उम्मीद है। तेज बारिश के कारण कुछ जगहों पर जलभराव और यातायात बाधित होने की दिक्कतें भी आ सकती हैं। सप्ताहांत तक बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है, इसलिए अपना छाता साथ रखना न भूलें।