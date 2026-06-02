केरलम में मानसून हुआ लेट, जानिए किस दिन से शुरू होगी बारिश
क्या है खबर?
केरलम में मानसून लेट हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले अनुमान जताया था कि दक्षिणी-पश्चिमी मानसून 26 मई को केरलम पहुंचेगा, लेकिन 1 जून बीतने के बाद भी सूखा है। IMD के नवीनतम पूर्वानुमानों ने संकेत दिया है कि अब दक्षिण भारत में मजबूत मानसून के लिए जरूरी तेज ऊपरी-स्तरीय हवाएं 5-6 जून के बाद ही चलेंगी। ऐसे में बारिश की निश्चित तिथि नहीं बताई गई, लेकिन संभावना है कि यह अगले 4-5 दिन में शुरू होगी।
मानसून
तेज नहीं हल्की होगी बारिश
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि केरलम में अगर अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत होती भी है, तो वह जोरदार तरीके से नहीं होगी। यह हल्की या कमजोर हो सकती है। हालांकि, मौसमी मानसून का पूरा प्रभाव केरलम समेत पूरे दक्षिण भारत में धीरे-धीरे विकसित होगा। बताया जा रहा है कि मानसून के लगातार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि इसकी उत्तरी सीमा अरब सागर से होकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है।
बारिश
उत्तर भारत कब तक पहुंचेगा मानसून?
ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम (GFS) के अनुसार, पश्चिम से आने वाली मौसम प्रणाली, जो नमी से भरी हवाएं लाती हैं, उन्हें दक्षिणी भारत में प्रमुख ऊपरी-स्तरीय पूर्वी हवाओं के मजबूत होने से पहले आगे बढ़ना होगा। तबतक, केरल में मानसून की प्रारंभिक धारा मंद रहेगी। इसके बाद, मानसूनी बारिश रफ्तार पकड़ेगी। अभी केरल में मानसून-पूर्व बारिश हुई है। केरल में देर से मानसून पहुंचने का असर उत्तर-पश्चिम भारत में भी दिख सकता है, जहां जुलाई के पहले में मानसून पहुंचता है।