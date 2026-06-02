केरलम में मानसून हुआ लेट, जानिए किस दिन से शुरू होगी बारिश

मानसून

तेज नहीं हल्की होगी बारिश

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि केरलम में अगर अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत होती भी है, तो वह जोरदार तरीके से नहीं होगी। यह हल्की या कमजोर हो सकती है। हालांकि, मौसमी मानसून का पूरा प्रभाव केरलम समेत पूरे दक्षिण भारत में धीरे-धीरे विकसित होगा। बताया जा रहा है कि मानसून के लगातार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि इसकी उत्तरी सीमा अरब सागर से होकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है।