मानसून जनित हादसों में उत्तर-पूर्व में 16 लोगों की मौत, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी

IMD ने उत्तराखंड के लिए सोमवार को अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक और जम्मू-कश्मीर के लिए अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। असम और मेघालय में तो पहले से ही अत्यधिक बारिश हो रही है। अब बिहार और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसे ही हालात होने की आशंका है। इन मौसमी बदलावों के पीछे बंगाल की खाड़ी में बना एक कम दबाव का क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ मुख्य कारण हैं।