मानसून जनित हादसों में उत्तर-पूर्व में 16 लोगों की मौत, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी
उत्तर और पूर्व भारत में मानसून का कहर तेज हो गया है। मौसम में आए कुछ असामान्य बदलावों के कारण ऐसा हो रहा है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। ये मौतें जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और नागालैंड में हुई हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश आने वाले कई दिनों तक बनी रहेगी, खासकर हिमालयी राज्यों में। इससे आगे और भी आपदाओं का खतरा बढ़ गया है।
IMD ने कई हिमालयी राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
IMD ने उत्तराखंड के लिए सोमवार को अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक और जम्मू-कश्मीर के लिए अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। असम और मेघालय में तो पहले से ही अत्यधिक बारिश हो रही है। अब बिहार और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसे ही हालात होने की आशंका है। इन मौसमी बदलावों के पीछे बंगाल की खाड़ी में बना एक कम दबाव का क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ मुख्य कारण हैं।