दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों का 'महासागर', PWD मरम्मत भी बेअसर

आखिर सड़कों का यह हाल क्यों हुआ है? विशेषज्ञ इसकी वजह दिल्ली के 1978 के पुराने स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज सिस्टम को मानते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एस. वेलमुरुगन बताते हैं, "जब पानी बिटुमिन सड़कों पर जमा हो जाता है, तो वह अंदर रिसकर उन्हें कमजोर कर देता है।"

कांक्रीट की सड़कें ऐसी स्थिति में ज्यादा मजबूत रहती हैं, लेकिन अभी शहर में वे उतनी आम नहीं हैं। जब तक दिल्ली अपने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से अपग्रेड नहीं कर लेती, तब तक हर मानसून में यात्रियों को उबड़-खाबड़ रास्तों और ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा।