लगभग पूरे देश में छाया मानसून लेकिन क्यों नहीं हो रही बारिश, कब बरसेंगे बदरा?

गर्मी

6 राज्यों में पारा 40 डिग्री पार

कम से कम 6 राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। हरियाणा का रोहतक 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। बड़े शहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बांदा और आगरा में तापमान 43 डिर्गी, राजस्थान के श्रीगंगानगर में 42.1 डिग्री और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 41.8 डिग्री दर्ज किया गया।