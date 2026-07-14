पंजाब में मानसून ने 10 दिन में ही ली छुट्टी, IMD की सूखे पर चेतावनी
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पंजाब में मानसून ने 2 जुलाई को दस्तक दी थी, लेकिन महज 10 दिन की बारिश के बाद ही इसने ब्रेक ले लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि अगले हफ्ते तक उत्तर-पश्चिम भारत का मौसम सूखा रहेगा और इसमें पंजाब भी शामिल होगा। मौसम में आ रहे बदलाव और सूखी हवाओं की वजह से ऐसी स्थिति बनी है।
पंजाब में बारिश की कमी 23 प्रतिशत
पंजाब के लिए जून का महीना काफी सूखा रहा। इस दौरान सामान्य से आधी से भी कम बारिश हुई। हालांकि, हाल की कुछ फुहारों से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में बारिश की कमी अभी भी 23 प्रतिशत बनी हुई है।
अगले हफ्ते तक फिर से बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, ऐसे में किसानों को, खासकर धान की रोपाई करने वाले किसानों को, अपनी फसलों के लिए नहर और भूजल पर ही ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा।