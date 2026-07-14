पंजाब में मानसून ने 10 दिन में ही ली छुट्टी, IMD की सूखे पर चेतावनी

पंजाब के लिए जून का महीना काफी सूखा रहा। इस दौरान सामान्य से आधी से भी कम बारिश हुई। हालांकि, हाल की कुछ फुहारों से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में बारिश की कमी अभी भी 23 प्रतिशत बनी हुई है।

अगले हफ्ते तक फिर से बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, ऐसे में किसानों को, खासकर धान की रोपाई करने वाले किसानों को, अपनी फसलों के लिए नहर और भूजल पर ही ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा।