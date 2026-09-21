भारत में मानसून ने अंतिम चरण में प्रवेश किया, केवल 10 दिन शेष

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत के लिए अगले 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जिसमें बारिश का शेष लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है।

मानसून की वापसी के कारण अब इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा है, लेकिन तेज बारिश से लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

इस साल शुरुआती चरण में बारिश की काफी कमी रही, लेकिन जुलाई और अगस्त में सुधार हुआ। अब अंतिम चरण में अच्छी बारिश की उम्मीद है।