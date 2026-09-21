भारत में मानसून ने अंतिम चरण में प्रवेश किया, केवल 10 दिन शेष
क्या है खबर?
भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब लौटने की तैयारी में है। यह अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, देश में बारिश के करीब 10 दिन शेष बचे हैं, जबकि वर्षा की कमी अभी भी 15 प्रतिशत बनी हुई है। मानसून के अगले 5 से 7 दिनों में उत्तर-पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों से वापस लौटने की आशंका के साथ, महत्वपूर्ण सुधार की संभावना तेजी से कम होती जा रही है।
बारिश
कहां कितनी हुई बारिश?
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के 1 जून से 20 सितंबर तक के नवीनतम वर्षा आंकड़ों के अनुसार, भारत में सामान्य 822 मिलीमीटर के मुकाबले 699.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 15 प्रतिशत की कमी है।
मध्य और पूर्वी राज्यों में सामान्य के करीब वर्षा दर्ज की गई, जबकि उत्तर-पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों की श्रेणी में हैं।
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में वर्षा की कमी दिखी है।
बारिश
अंतिम समय में बारिश
IMD ने मौसम संबंधी पूर्वानुमानों से संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सितंबर की सबसे अधिक बारिश 25 से 28 सितंबर के बीच हो सकती है।
इस बारिश से दोनों राज्यों को मौसम के अंत में कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि राष्ट्रीय वर्षा की कमी पर इसका प्रभाव बारिश की तीव्रता और भौगोलिक वितरण पर निर्भर करेगा।
दिल्ली-NCR में भी सितंबर के शेष दिनों में सार्थक वर्षा की सीमित संभावना है।
राहत
क्या अगले 10 दिन में पूरा होगा बारिश का लक्ष्य?
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत के लिए अगले 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जिसमें बारिश का शेष लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है।
मानसून की वापसी के कारण अब इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा है, लेकिन तेज बारिश से लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
इस साल शुरुआती चरण में बारिश की काफी कमी रही, लेकिन जुलाई और अगस्त में सुधार हुआ। अब अंतिम चरण में अच्छी बारिश की उम्मीद है।