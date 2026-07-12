दक्षिण और पूर्वी भारत में आगे बढ़ रहा मानसून, इन राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी

मानसून

ऐसे आगे बढ़ रहा मानसून

IMD के मुताबिक, मानसून की उत्तरी सीमा एक ऐसे रास्ते से होकर गुजरती है, जिसमें हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राद्री कोठागुडेम, कलिंगपट्टनम, रायगंज और मधुबनी सीधे तौर पर शामिल हैं। अगले 1-2 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल बताई गई है। इसके तहत मानसून मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी आगे बढ़ेगा।