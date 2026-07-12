दक्षिण और पूर्वी भारत में आगे बढ़ रहा मानसून, इन राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी

दक्षिण और पूर्वी भारत में आगे बढ़ रहा मानसून, इन राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी
क्या है खबर?
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने घोषणा की है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे बढ़ गया है। मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बचे हुए इलाकों, पश्चिम बंगाल, और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। यह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी और अंदर तक बढ़ गया है।
मानसून
ऐसे आगे बढ़ रहा मानसून
IMD के मुताबिक, मानसून की उत्तरी सीमा एक ऐसे रास्ते से होकर गुजरती है, जिसमें हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राद्री कोठागुडेम, कलिंगपट्टनम, रायगंज और मधुबनी सीधे तौर पर शामिल हैं। अगले 1-2 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल बताई गई है। इसके तहत मानसून मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी आगे बढ़ेगा।
पूर्वानुमान
कहां-कहां हो सकती है भारी बारिश?
पश्चिमी विक्षोभ वजह से उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश का दौर 13 जून तक जारी रहेगा। 12 जून को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में 13 जून तक, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ इलाकों में भी लगातार व्यापक बारिश होती रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली आंधी चलने की आशंका है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा चलेगी।