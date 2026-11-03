असम इंजीनियरिंग कॉलेज की पानी की टंकी में मिला सड़ा बंदर, 54 छात्र बीमार
देश
असम के गुवाहाटी में असम इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अजीब घटना सामने आई। छात्रों को अपने हॉस्टल की ऊपर वाली पानी की टंकी में एक सड़ा हुआ बंदर मिला। यह पानी पीने के बाद, 54 छात्र पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत करने लगे। गनीमत रही कि सभी का इलाज सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में तुरंत हो गया और ज्यादातर छात्र अब ठीक हो रहे हैं।
कॉलेज ने टंकियों को साफ किया
कॉलेज ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पानी की टंकियों को फटाफट साफ कराया और छात्रों के खाने की मेस को दूसरे हॉस्टल में भेज दिया गया, ताकि सब सुरक्षित रह सकें। कक्षाएं अब सामान्य रूप से चल रही हैं। इसके अलावा प्रशासन ने कैंपस के आसपास बंदरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वन विभाग से भी मदद मांगी है।