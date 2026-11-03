असम इंजीनियरिंग कॉलेज की पानी की टंकी में मिला सड़ा बंदर, 54 छात्र बीमार

असम के गुवाहाटी में असम इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अजीब घटना सामने आई। छात्रों को अपने हॉस्टल की ऊपर वाली पानी की टंकी में एक सड़ा हुआ बंदर मिला। यह पानी पीने के बाद, 54 छात्र पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत करने लगे। गनीमत रही कि सभी का इलाज सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में तुरंत हो गया और ज्यादातर छात्र अब ठीक हो रहे हैं।