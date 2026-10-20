मोहन भागवत का बड़ा खुलासा, कहा- कोलकाता भगदड़ में मानवीय भूल से गई 19 लोगों की जान

सोशल मीडिया और AI जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत में इन्हें नियंत्रित करने के लिए खास नियम नहीं हैं, जिस वजह से गलत जानकारी फैल रही है। इसलिए उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इन प्लेटफॉर्म का समझदारी से इस्तेमाल करें। इसके साथ ही उन्होंने ताकतवर देशों द्वारा पर्यावरण के लगातार दोहन पर भी गंभीर चेतावनी दी। संत रविदास की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने विश्वास, सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक जीवन के महत्व पर जोर दिया।