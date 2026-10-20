मोहन भागवत ने की भारतीय पायलट स्मित मच्छार की तारीफ, जानिए क्या कहा

यह घटना तब हुई जब कैप्टन मच्छर दुबई से तेल अवीव के लिए उड़ान भर रहे थे। रास्ते में अचानक उनके सहायक पायलट ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उन्होंने तुरंत चालक दल के सदस्यों को अलर्ट किया। इसके बाद दूसरे पायलटों और यात्रियों की मदद से हमलावर को काबू कर लिया गया और विमान को सऊदी अरब में सुरक्षित उतार लिया गया। इस पूरी घटना ने खूब सुर्खियां बटोरीं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी वीडियो कॉल पर मच्छार से बात करके उनके साहस की जमकर तारीफ की।