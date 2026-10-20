मोहन भागवत ने की भारतीय पायलट स्मित मच्छार की तारीफ, जानिए क्या कहा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विजयदशमी रैली के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फ्लाईदुबई विमान के भारतीय पायलट कप्तान स्मित मच्छार की फुर्तीली सोच की खूब तारीफ की। यह सराहना एक खतरनाक हवाई आपातकाल के दौरान उनकी सूझबूझ को लेकर की गई थी। भागवत ने कहा कि कैप्टन मच्छार ने जिस बहादुरी से उस मुश्किल घड़ी का सामना किया, वह दिखाता है कि कैसे मजबूत मूल्य, जिसे उन्होंने हिंदू स्वभाव कहा, बिना किसी खास प्रशिक्षण के भी सबसे अहम वक्त पर काम आते हैं।
सहायक पायलट ने मच्छार पर बीच उड़ान में हमला किया
यह घटना तब हुई जब कैप्टन मच्छर दुबई से तेल अवीव के लिए उड़ान भर रहे थे। रास्ते में अचानक उनके सहायक पायलट ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उन्होंने तुरंत चालक दल के सदस्यों को अलर्ट किया। इसके बाद दूसरे पायलटों और यात्रियों की मदद से हमलावर को काबू कर लिया गया और विमान को सऊदी अरब में सुरक्षित उतार लिया गया। इस पूरी घटना ने खूब सुर्खियां बटोरीं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी वीडियो कॉल पर मच्छार से बात करके उनके साहस की जमकर तारीफ की।