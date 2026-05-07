मोहन भागवत बोले- UCC और जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ कानून नहीं, जनभागीदारी है सबसे जरूरी

भागवत ने जाति-आधारित राजनीति को जागरूकता से जोड़ा

भागवत ने यह भी बताया कि जाति-आधारित राजनीति इसलिए बनी रहती है क्योंकि लोग आज भी अपनी जाति को अपनी पहचान का आधार मानते हैं। राजनेता इसी बात का फायदा वोट बटोरने के लिए उठाते हैं।

उन्होंने समझाया कि RSS नियमों को थोपने के बजाय जागरूकता फैलाने को ज्यादा अहमियत देता है। जनसंख्या नियंत्रण या UCC जैसी नीतियों को लंबे समय तक सफल बनाने के लिए भागवत का मानना है कि जनता को शिक्षित करना और उनका समर्थन हासिल करना ज्यादा जरूरी है, न कि सिर्फ ऊपर से दबाव डालकर इसे लागू करना।