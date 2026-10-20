RSS 101वां स्थापना दिवस: मोहन भागवत ने ड्रग्स-OTT और अशांति पर दिया कड़ा संदेश
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन का 101वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि RSS 4.61 लाख से अधिक गांवों और 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू परिवारों तक अपनी पहुंच बना चुका है। उन्होंने संगठन के शताब्दी वर्ष में किए गए कार्यों पर भी रोशनी डाली।
भागवत ने विरोध प्रदर्शनों, ड्रग्स और OTT पर क्या कहा
भागवत ने दुनिया भर में फैली अशांति पर बात की। उन्होंने यूरोप, नेपाल और बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को बड़ी चुनौतियों का संकेत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर में सत्ता हासिल करने की होड़ की वजह से पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। देश के अंदर उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और OTT कंटेंट को नियंत्रित करने की बात कही। दिल्ली में हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। भागवत ने लोगों को याद दिलाया कि असली बदलाव सिर्फ नेता बदलने से नहीं आता, बल्कि इसके लिए सोच-समझकर काम करना पड़ता है।