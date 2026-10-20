RSS 101वां स्थापना दिवस: मोहन भागवत ने ड्रग्स-OTT और अशांति पर दिया कड़ा संदेश

भागवत ने दुनिया भर में फैली अशांति पर बात की। उन्होंने यूरोप, नेपाल और बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को बड़ी चुनौतियों का संकेत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर में सत्ता हासिल करने की होड़ की वजह से पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। देश के अंदर उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और OTT कंटेंट को नियंत्रित करने की बात कही। दिल्ली में हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। भागवत ने लोगों को याद दिलाया कि असली बदलाव सिर्फ नेता बदलने से नहीं आता, बल्कि इसके लिए सोच-समझकर काम करना पड़ता है।