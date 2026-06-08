मोहन भागवत का महामंत्र, कहा- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भारत बनेगा विश्व गुरु देश Jun 08, 2026

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत नागपुर के एक बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि भारत के सदियों पुराने मूल्य आज दुनिया की मुश्किलों का सामना करने में कैसे मददगार हो सकते हैं। उनका मानना है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को एक साथ लाने से आगे बढ़ने का एक स्थायी रास्ता मिल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया संघर्षों और पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रही है। भागवत ने भारत के इतिहास पर भी विचार रखे और कहा कि कई सालों के विदेशी शासन के बाद समाज को फिर से मजबूत बनाना बेहद जरूरी है।