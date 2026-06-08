मोहन भागवत का महामंत्र, कहा- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भारत बनेगा विश्व गुरु
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत नागपुर के एक बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि भारत के सदियों पुराने मूल्य आज दुनिया की मुश्किलों का सामना करने में कैसे मददगार हो सकते हैं। उनका मानना है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को एक साथ लाने से आगे बढ़ने का एक स्थायी रास्ता मिल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया संघर्षों और पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रही है। भागवत ने भारत के इतिहास पर भी विचार रखे और कहा कि कई सालों के विदेशी शासन के बाद समाज को फिर से मजबूत बनाना बेहद जरूरी है।
व्यवस्थित हिंदू समाज के लिए भागवत का आग्रह
उन्होंने 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'विश्व बंधुत्व' के विचारों से प्रेरणा लेकर एक सुसंगठित हिंदू समाज बनाने का आह्वान किया। उनके अनुसार, भारत को केवल एक वैश्विक शक्ति ही नहीं, बल्कि दुनिया का एक नैतिक अगुवा भी बनना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सीधे आकर संघ के काम को देखें और समझें, जिससे देश और दुनिया दोनों जगह समावेशी विकास और सकारात्मक बदलाव आ सकें।