सोमालिया में बंधक भारतीय नाविक की मौत पर गहराया रहस्य, परिवार ने पूछी सच्चाई

जमां के परिवार ने 70 लाख डॉलर (लगभग 67 करोड़ रुपये) की फिरौती को कम करके 10 लाख डॉलर (लगभग 9.62 करोड़ रुपये) करवाने में मदद की थी, लेकिन उनकी मौत के बाद अब वे उनके शव को वापस पाने के लिए सरकारी कामकाज की उलझनों में फंस गए हैं ताकि उन्हें सम्मानजनक अंतिम विदाई दे सकें। पुंटलैंड मैरीटाइम पुलिस फोर्स ने आखिरकार जहाज को आजाद करा लिया और इस दौरान उन्होंने 16 संदिग्ध समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार किया। अब उनके परिजन सिर्फ यह चाहते हैं कि उन्हें इस दुखद घटना से शांति मिले और अधिकारी उनके पार्थिव शरीर को घर वापस लाने में उनकी मदद करें।