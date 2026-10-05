सोमालिया में बंधक भारतीय नाविक की मौत पर गहराया रहस्य, परिवार ने पूछी सच्चाई
MT ऑनर 25 तेल टैंकर पर समुद्री लुटेरों ने भारतीय नाविक मोहम्मद तनवीरुज जमां को बंधक बना रखा था। सोमालियाई तट पर चलाए गए एक बचाव अभियान के दौरान उनकी मौत हो गई। रिपोर्टों में कहा गया है कि 29 सितंबर को बचाव अभियान के दौरान उनकी जान गई, लेकिन उनके परिवार को डर है कि बंधक रहते हुए उन्हें प्रताड़ित किया गया होगा। अब परिवार यह जानना चाहता है कि सच क्या है।
परिवार ने शव वापस लाने के लिए अधिकारियों से मांगी मदद
जमां के परिवार ने 70 लाख डॉलर (लगभग 67 करोड़ रुपये) की फिरौती को कम करके 10 लाख डॉलर (लगभग 9.62 करोड़ रुपये) करवाने में मदद की थी, लेकिन उनकी मौत के बाद अब वे उनके शव को वापस पाने के लिए सरकारी कामकाज की उलझनों में फंस गए हैं ताकि उन्हें सम्मानजनक अंतिम विदाई दे सकें। पुंटलैंड मैरीटाइम पुलिस फोर्स ने आखिरकार जहाज को आजाद करा लिया और इस दौरान उन्होंने 16 संदिग्ध समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार किया। अब उनके परिजन सिर्फ यह चाहते हैं कि उन्हें इस दुखद घटना से शांति मिले और अधिकारी उनके पार्थिव शरीर को घर वापस लाने में उनकी मदद करें।