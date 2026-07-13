उत्तर प्रदेश के रिक्शा चालक ने NEET में हासिल किए 552 अंक, जानिए संघर्ष की कहानी

सरकारी स्कूल में पढ़ने की वजह से सुहेल कोई महंगा कोचिंग नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने सिर्फ 300 रुपये का एक सस्ता ऑनलाइन कोर्स लिया। शुरुआत में अंग्रेजी उनके लिए काफी मुश्किल थी, लेकिन आगे बढ़ने की चाह में उन्होंने रोज खुद ही 50 नए शब्द सीखने का नियम बनाया। अपने पहले प्रयास में केवल 109 नंबर आने के बाद, उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। वे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे, जिससे उन्हें कुछ अतिरिक्त आय भी हुई और उनके सिलेबस का दोहराव भी होता रहा। इस तरह वे लगातार मेहनत करते रहे जब तक उनके मॉक टेस्ट के अंक बेहतर नहीं हो गए।