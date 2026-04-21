रिटायर्ड विंग कमांडर का नाम वोटर लिस्ट से गायब: क्या लाखों भारतीयों का मताधिकार खतरे में?
इंडियन एयर फोर्स में 20 साल तक सेवा देने वाले पश्चिम बंगाल के रिटायर्ड विंग कमांडर मोहम्मद शमीम अख्तर को अपनी मतदाता सूची में अपना नाम गायब देखकर बहुत हैरानी हुई। खास बात ये है कि उनके परिवार के बाकी सभी सदस्यों के नाम अभी भी सूची में मौजूद हैं। यह सब तब सामने आया जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया। इस दौरान लगभग 90 लाख नाम हटा दिए गए, जबकि केवल 7 लाख नए वोटर जोड़े गए। अख्तर ने 27 मार्च, 2026 को इस गड़बड़ी को देखा और अपना मतदान का अधिकार वापस पाने के लिए उन्होंने पहले ही अपील दायर कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मतदान के अधिकार को लेकर चिंताएं
अख्तर का मामला और ऐसे ही कई अन्य मामले अब इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल में देखे जाएंगे। यह फैसला 17 अप्रैल, 2026 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिन लोगों को अपीलीय ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिल चुकी है, वे वोट डाल सकते हैं। इसके साथ ही, कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को कट-ऑफ तारीखों के साथ सप्लीमेंट्री सूचियां जारी करने का निर्देश भी दिया है। अख्तर को सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों की है जिनके पास अपने मतदान के अधिकार के लिए लड़ने के लिए न तो पर्याप्त साधन हैं और न ही सही जानकारी। उन्होंने कहा, "मैं आज भी खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं अपनी स्थिति का लाभ उठाकर अपना नाम सूची में वापस जुड़वा सकता हूँ। लेकिन उन लाखों आम नागरिकों का क्या होगा, जो गरीब हैं और जिनके पास शायद दशकों पुराने दस्तावेज़ भी न हों?"