सीलमपुर इमारत हादसे में 4 मौतों के बाद कसा शिकंजा, आरोपी मालिक अनवर गिरफ्तार
देश
कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार कर लिया है। अनवर दिल्ली के नई सीलमपुर में उस इमारत के मालिक हैं जो 7 अक्टूबर, 2026 को ढह गई थी।
इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अनवर के परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल थे। इस घटना में 8 अन्य लोग घायल भी हुए।
पुलिस डेमोलिशन और DNA जांच
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह इमारत बगल की डेमोलिशन साइट पर इस्तेमाल हो रही वाइब्रेटिंग मशीनों के कारण ढही। फोरेंसिक टीमें मलबे से मिले अवशेषों के DNA टेस्ट करवा रही हैं, ताकि मरने वाले सभी लोगों की पहचान की जा सके।
अनवर पर अब इस घटना से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही, इस हादसे की तह तक पहुंचने के लिए मैजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी गई है।