सीलमपुर इमारत हादसे में 4 मौतों के बाद कसा शिकंजा, आरोपी मालिक अनवर गिरफ्तार

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह इमारत बगल की डेमोलिशन साइट पर इस्तेमाल हो रही वाइब्रेटिंग मशीनों के कारण ढही। फोरेंसिक टीमें मलबे से मिले अवशेषों के DNA टेस्ट करवा रही हैं, ताकि मरने वाले सभी लोगों की पहचान की जा सके।

अनवर पर अब इस घटना से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही, इस हादसे की तह तक पहुंचने के लिए मैजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी गई है।