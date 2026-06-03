जालंधर हॉस्टल से मिले थे राइफल और विस्फोटक, 3 कश्मीरी छात्र आतंकी साजिश में दोषी
मोहाली की एक विशेष NIA कोर्ट ने 3 कश्मीरी छात्रों—जाहिद गुलजार, यासिर रफिक भट और मोहम्मद इदरीस शाह को भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने का दोषी ठहराया है। ये तीनों प्रतिबंधित संगठन अनसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे। एक अन्य आरोपी सुहैल अहमद भट को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया।
जालंधर छापेमारी में राइफल और विस्फोटक मिले
यह मामला साल 2018 का है, जब पुलिस ने जालंधर के एक हॉस्टल के कमरे पर छापा मारा था। इस छापेमारी में एक AK सीरीज राइफल, मैगजीन, जिंदा कारतूस, विस्फोटक और कई अन्य आपत्तिजनक सामान मिले थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि गुलजार ने एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स से मिली जानकारी के आधार पर विस्फोटक और हथियार जमा किए थे।
NIA ने अपनी जांच में डिजिटल सबूतों के साथ-साथ 62 गवाहों की गवाही भी शामिल की थी। 3 जून को कोर्ट ने UAPA और आर्म्स एक्ट जैसे कई आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत तीनों को दोषी ठहराया।