जालंधर हॉस्टल से मिले थे राइफल और विस्फोटक, 3 कश्मीरी छात्र आतंकी साजिश में दोषी

जालंधर छापेमारी में राइफल और विस्फोटक मिले

यह मामला साल 2018 का है, जब पुलिस ने जालंधर के एक हॉस्टल के कमरे पर छापा मारा था। इस छापेमारी में एक AK सीरीज राइफल, मैगजीन, जिंदा कारतूस, विस्फोटक और कई अन्य आपत्तिजनक सामान मिले थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि गुलजार ने एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स से मिली जानकारी के आधार पर विस्फोटक और हथियार जमा किए थे।

NIA ने अपनी जांच में डिजिटल सबूतों के साथ-साथ 62 गवाहों की गवाही भी शामिल की थी। 3 जून को कोर्ट ने UAPA और आर्म्स एक्ट जैसे कई आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत तीनों को दोषी ठहराया।