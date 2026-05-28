स्वाति मालीवाल की भेड़-बकरी वाले बयान पर बढ़ी मुश्किलें, मोगा कोर्ट ने थमाया मानहानि का नोटिस देश May 28, 2026

दिल्ली से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल को मोगा की एक अदालत ने मानहानि के मामले में नोटिस जारी किया है। यह मामला आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने दर्ज कराया था। अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि मालीवाल ने पंजाब के AAP विधायकों को 'भेड़-बकरी' कहा था। अदालत ने यह कार्रवाई 25 मई, 2026 को ऐसे समय में की है, जब मालीवाल हाल ही में AAP छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं।