प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS को चेताया- तकनीक-खनिज पर एकाधिकार खतरनाक

दुनिया में दुर्लभ खनिजों की करीब 90 प्रतिशत प्रोसेसिंग चीन ही करता है, जिससे दूसरे देशों की चिंता बढ़ गई है। यह चिंता तब और गहरी हो गई जब अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने इन खनिजों के निर्यात पर पाबंदियां बढ़ा दी थीं।

मोदी ने BRICS देशों से अपील की कि वे मिलकर काम करें और सुनिश्चित करें कि नई तकनीकें सभी देशों तक आसानी से पहुंचें। उनका साफ संदेश था: हमें सप्लाई चेन की समस्याओं से बचना होगा और यह तय करना होगा कि नई तकनीकें हर किसी के लिए उपलब्ध रहें।