दिल्ली में BRICS का महाकुंभ, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 11 देशों के दिग्गजों का स्वागत

चीन के शी जिनपिंग, रूस के व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा जैसे बड़े नेताओं के आने की पुष्टि हो चुकी है। 13 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी वैश्विक शासन पर व्यापक चर्चा के लिए इस सम्मेलन में शामिल होंगे।

शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले, प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर को BRICS बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। इस फोरम में हुआवेई और अलीबाबा जैसी कंपनियों के बिजनेस लीडर व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश के मुद्दों पर बात करेंगे। दिल्ली में इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है।