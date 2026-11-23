प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन शाह को दिया 'रामायण' फिल्म का उदाहरण, जानिए क्या कहा
लेखन भारत शर्मा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भी रामायण युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' जैसी फिल्में कैसे पुरानी कहानियों को नई पीढ़ी के लिए ताजा और मायने रखने वाली बना रही हैं।
मोदी ने नेपाली टीम को 'वेव' समिट में शामिल होने के लिए बुलाया
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी सलाह दी कि भारत और नेपाल के कलाकार मिलकर अपनी विरासत को दुनिया भर में फैलाएं। उन्होंने एक नेपाली टीम को आगामी 'वेव' समिट में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दोनों देश गहरे सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़े हैं, खासकर भगवान राम और देवी सीता जैसे पौराणिक पात्रों के जरिए, जो सरहद के दोनों तरफ पूजे जाते हैं।