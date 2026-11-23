प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी सलाह दी कि भारत और नेपाल के कलाकार मिलकर अपनी विरासत को दुनिया भर में फैलाएं। उन्होंने एक नेपाली टीम को आगामी 'वेव' समिट में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दोनों देश गहरे सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़े हैं, खासकर भगवान राम और देवी सीता जैसे पौराणिक पात्रों के जरिए, जो सरहद के दोनों तरफ पूजे जाते हैं।