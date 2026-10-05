प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पारमेलिन के बीच दिल्ली में हुई बैठक, जानिए क्या है इसके मायने

अगले 15 सालों में EFTA देशों से भारत में लगभग 100 अरब डॉलर (लगभग 9.62 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की उम्मीद है। बातचीत में भारतीय उत्पादों के लिए और ज्यादा बाजार तलाशने पर भी जोर दिया गया। भारतीय कृषि उत्पादों और दवाओं के निर्यात की नई संभावनाओं पर भी बातचीत हुई। परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में भी साझेदारी को गहरा करने पर सहमति बनी। जो छात्र या पेशेवर विदेश में पढ़ाई या काम करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। अब नए समझौतों के कारण भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए स्विट्जरलैंड में रहना और काम करना आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति पारमेलिन ने अपनी इस यात्रा को दोनों देशों की साझेदारी को आगे बढ़ाने वाला एक अहम कदम बताया।