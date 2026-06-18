G-7 सम्मेलन में चला 'मेलोनी' का जादू, इंटरनेट पर वायरल हुई जयशंकर की मुस्कान

जयशंकर की मुस्कान ने टाइमलाइन पर धूम मचाई

जयशंकर की मुस्कान सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर छा गई। एक यूजर ने लिखा, 'G-7 शिखर सम्मेलन में जब जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया, तो विदेश मंत्री जयशंकर का मुस्कुराता चेहरा।" इसके बाद तो मीम्स और क्लिप्स की बाढ़ आ गई। मेलोनी ने भी मोदी के साथ मजाकिया लहजे में कहा कि अब तो हम इंस्टाग्राम पर भी मशहूर हो गए हैं। शिखर सम्मेलन की गंभीरता के बीच यह असली दोस्ती की झलक थी।