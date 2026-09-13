BRICS में प्रधानमंत्री का आह्वान: महामारी-जलवायु पर एक हों, AI-फंड से बनेगा वैश्विक दक्षिण का भविष्य
नई दिल्ली में हुए 18वें BRICS सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना करें। उन्होंने बताया कि BRICS का सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल ग्लोबल साउथ देशों में भरोसा बढ़ाता है। उनका कहना था कि जब हर किसी के अनुभवों को महत्व दिया जाता है, तो सभी के लिए बेहतर समाधान मिल पाते हैं।
BRICS के लिए फंड और नेटवर्कों पर मोदी का प्रस्ताव
BRICS को और भी मजबूत बनाने के लिए मोदी ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। इनमें संक्रामक बीमारियों के लिए एक शुरुआती चेतावनी सिस्टम, आपदा प्रबंधन से जुड़े सुझाव और एक सप्लाई चेन नेटवर्क शामिल हैं।
उन्होंने एक नए फंड का प्रस्ताव भी रखा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अलग-अलग देशों के स्टार्टअप्स को जोड़ने में ये नेटवर्क कैसे काम आएंगे। उन्होंने AI की मदद से एक डिजिटल कृषि प्रोजेक्ट की भी बात कही। मोदी ने साफ किया कि तरक्की के लिए उद्यमी, शोधकर्ता, महिलाएं और युवा, हर किसी की भागीदारी बेहद जरूरी है।