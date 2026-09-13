BRICS में प्रधानमंत्री का आह्वान: महामारी-जलवायु पर एक हों, AI-फंड से बनेगा वैश्विक दक्षिण का भविष्य

BRICS को और भी मजबूत बनाने के लिए मोदी ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। इनमें संक्रामक बीमारियों के लिए एक शुरुआती चेतावनी सिस्टम, आपदा प्रबंधन से जुड़े सुझाव और एक सप्लाई चेन नेटवर्क शामिल हैं।

उन्होंने एक नए फंड का प्रस्ताव भी रखा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अलग-अलग देशों के स्टार्टअप्स को जोड़ने में ये नेटवर्क कैसे काम आएंगे। उन्होंने AI की मदद से एक डिजिटल कृषि प्रोजेक्ट की भी बात कही। मोदी ने साफ किया कि तरक्की के लिए उद्यमी, शोधकर्ता, महिलाएं और युवा, हर किसी की भागीदारी बेहद जरूरी है।