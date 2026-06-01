मोदी और पोप ने AI को लेकर चेताया- इंसानों की मालिक न बन जाए तकनीक

नेताओं ने चेतावनी दी- AI से असमानता और बढ़ सकती है

दोनों नेता चाहते हैं कि AI का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफे या ताकत बढ़ाने के लिए न हो, बल्कि लोगों की भलाई के लिए किया जाए। उन्हें चिंता है कि AI से अमीर-गरीब की खाई और गहरी हो सकती है या कुछ बड़ी कंपनियां सब कुछ अपने हाथ में ले सकती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने AI को मानव-केंद्रित और गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए दुनिया भर में नियम बनाने की मांग की है। वहीं, वेटिकन ने एल्गोरिदम बायस और लोगों को अलग-थलग करने जैसे खतरों की तरफ इशारा किया। साफ है, दुनिया के बड़े नेता ऐसी तकनीक चाहते हैं जो सबके साथ न्याय करे, जिसकी जवाबदेही तय हो और जिससे हर किसी को लाभ मिले।