BRICS में मिस्र का बड़ा कदम: मोदी-अल-सिसी ने मजबूत की 'ग्लोबल साउथ' की साझेदारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने अपने देशों की पुरानी और मजबूत साझेदारी को याद किया और इसे और गहरा करने पर जोर दिया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब मिस्र जनवरी 2024 में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। मिस्र के साथ इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE भी इस समूह में शामिल हुए हैं, जिससे ब्रिक्स का बढ़ता कद और विस्तार साफ दिखाई देता है।
BRICS सम्मेलन में लचीलेपन और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास पर जोर
इस साल के BRICS शिखर सम्मेलन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए लचीलेपन और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास पर खास ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि BRICS किस तरह ग्लोबल साउथ के देशों को आपदा प्रबंधन और स्थिरता जैसे मसलों से निपटने में मदद कर रहा है। सम्मेलन से अलग, राष्ट्रपति अल-सिसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और अल-सिसी को इस साल के आखिर में मॉस्को में होने वाले रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी मिला।