BRICS में मिस्र का बड़ा कदम: मोदी-अल-सिसी ने मजबूत की 'ग्लोबल साउथ' की साझेदारी

इस साल के BRICS शिखर सम्मेलन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए लचीलेपन और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास पर खास ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि BRICS किस तरह ग्लोबल साउथ के देशों को आपदा प्रबंधन और स्थिरता जैसे मसलों से निपटने में मदद कर रहा है। सम्मेलन से अलग, राष्ट्रपति अल-सिसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और अल-सिसी को इस साल के आखिर में मॉस्को में होने वाले रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी मिला।