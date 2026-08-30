मुंबई में MMRDA बना रहा 2 नए रिंग रोड, 2029 तक सफर होगा तेज और आसान

8वां रिंग रोड शिवड़ी (जो ट्रांस हार्बर लिंक के पास है) से शुरू होगा। यह करीब 197 किलोमीटर लंबा होगा और ईस्टर्न फ्रीवे और मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े हाइवे से जुड़ेगा। वहीं, 9वां रिंग रोड लगभग 110 किलोमीटर का एक लूप होगा। यह नरीमन पॉइंट से बोरीवली तक कोस्टल रोड और सी लिंक से होकर गुजरेगा और फिर ठाणे से वापस आकर जुड़ेगा। इन दोनों रिंग रोड पर एक्सेस-कंट्रोल्ड एंट्री पॉइंट होंगे, जिससे सफर और भी आसान हो जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।