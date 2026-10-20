जुबीन गर्ग मौत मामले में न्याय की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर जमा हुए लोग

गर्ग की पिछले साल सिंगापुर में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। वहां के अधिकारियों ने इसे एक हादसा बताया था। उनके मुताबिक, गर्ग बहुत ज्यादा नशे में थे और लैजरस आईलैंड पर लाइफ जैकेट पहनने से मना करने के बाद डूब गए थे, लेकिन असम में बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। राज्य में बनी एक विशेष टीम ने अब 7 लोगों पर आरोप तय किए हैं। इनमें उनके मैनेजर और बैंड के सदस्य भी शामिल हैं। इन 7 में से 4 पर हत्या का आरोप लगाया गया है। असम सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में उनमें से कुछ को मिली जमानत को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। वहीं, एक कमेटी इस मामले की और गहरी जांच की मांग कर रही है।