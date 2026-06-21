बेंगलुरु मेट्रो में लगी आग, तुरंत काबू पाने से बड़ा हादसा टला देश Jun 21, 2026

बेंगलुरु के नागसंद्रा मेट्रो स्टेशन पर रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक छोटी आग लग गई। इससे धुआं उठने लगा और कुछ लपटें भी दिखाई दीं। हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। ग्रीन लाइन पर मेट्रो ट्रेनें सामान्य रूप से चलती रहीं। मेट्रो कर्मियों और दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर जल्दी ही काबू पा लिया।