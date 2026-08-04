पेट्रोल-डीजल में मिलावट का डर खत्म? मंत्रालय ने किया बड़ा खुलासा

देश भर में मौजूद 87,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में से केवल 2 पर क्लोराइड की मिलावट मिली। इन दोनों पंपों पर तुरंत ईंधन की बिक्री रोक दी गई। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, OMCs अब रोजाना 8 से 12 बार वॉटर इनग्रेस टेस्टिंग कर रही हैं। अब तक वे 2,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच भी कर चुके हैं। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि अगर आगे भी कोई ऐसी समस्या सामने आती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे आप बेफिक्र होकर अपने वाहन में ईंधन भरवा सकेंगे।