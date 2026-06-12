NEET पेपर लीक: CBI ने दबोचे 13 आरोपी, दोबारा परीक्षा के लिए CRPF-CISF का 'अभेद्य' सुरक्षा घेरा देश Jun 12, 2026

हाल ही में हुए पेपर लीक के बाद, 21 जून को होने वाली NEET UG की दोबारा परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की टीमें तैनात की हैं। ये टीमें हैदराबाद और अहमदाबाद से प्रश्न पत्र और OMR शीट लेकर 550 से ज्यादा शहरों तक पहुंचाने का काम करेंगी। इन सामग्रियों की सुरक्षा जांच 11 जून से शुरू होकर 19 जून तक चलेगी। परीक्षा खत्म होने के बाद ही इन सामग्रियों को निर्धारित जगहों पर भेजा जाएगा।