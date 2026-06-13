ओमान की खाड़ी में एक और जहाज पर हमले की खबर, विदेश मंत्रालय ने बताई सच्चाई

खराब रेडियो के चलते जहाज से संपर्क टूटा

पहले खबरें थीं कि अमेरिकी सेना ने इस जहाज पर हमला किया है। दरअसल, खराब रेडियो की वजह से जहाज से संपर्क टूट गया था। जब फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया चालक दल से संपर्क नहीं कर पाई, तो वे काफी चिंतित हो गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने जहाज की सही लोकेशन ढूंढ निकाली, जिससे सबकी चिंताएं खत्म हो गईं। यह खबर इसलिए भी राहत भरी है, क्योंकि हाल के दिनों में इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों पर कई हमले हुए हैं।