ओमान की खाड़ी में एक और जहाज पर हमले की खबर, विदेश मंत्रालय ने बताई सच्चाई
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ओमान की खाड़ी में एक और जहाज पर हमले की खबर आई थी। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने जहाज के कप्तान से सीधे संपर्क किया और पुष्टि की है कि MT लियाकी फ्रीडम पर कोई हमला नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि सरकार ने कप्तान से बात की थी, और कप्तान ने बताया कि जहाज पर सब कुछ ठीक है।
खराब रेडियो के चलते जहाज से संपर्क टूटा
पहले खबरें थीं कि अमेरिकी सेना ने इस जहाज पर हमला किया है। दरअसल, खराब रेडियो की वजह से जहाज से संपर्क टूट गया था। जब फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया चालक दल से संपर्क नहीं कर पाई, तो वे काफी चिंतित हो गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने जहाज की सही लोकेशन ढूंढ निकाली, जिससे सबकी चिंताएं खत्म हो गईं। यह खबर इसलिए भी राहत भरी है, क्योंकि हाल के दिनों में इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों पर कई हमले हुए हैं।