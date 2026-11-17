पिछले 17 सालों के दौरान भारत में 1,765 हाथियों की अप्राकृतिक कारणों से जान गई है। इनमें से ज्यादातर मौतें बिजली का करंट लगने और ट्रेन दुर्घटनाओं की वजह से हुईं। इनमें से 223 हाथियों की मौत अकेले कर्नाटक राज्य में दर्ज की गई।

ओडिशा, असम और कर्नाटक ऐसे राज्य रहे, जहां हाथियों की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक RTI आवेदन के जवाब में यह जानकारी सामने रखी है।