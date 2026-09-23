भारत, फ्रांस और UAE की अहम बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सभी मंत्रियों ने नियमित रूप से मिलने और ठोस पहलें करने पर सहमति जताई।

उन्होंने पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रीय मसलों को भी मिलकर सुलझाने पर जोर दिया, जहां उनकी खास क्षमताओं से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

जयशंकर ने जानकारी दी कि तीनों देशों ने अपने साझा हितों और एक-दूसरे की पूरक क्षमताओं से बनने वाले अवसरों पर बातचीत की, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही फिर से मिलने पर भी सहमति बनी।