भारत, फ्रांस और UAE की अहम बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक अहम बैठक की। इस बैठक में तीनों देशों ने अंतरिक्ष की खोज, AI और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे अहम क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
इसका मकसद इन आधुनिक और उभरते क्षेत्रों में अपनी सामूहिक ताकत का इस्तेमाल कर बड़े और प्रभावी परिणाम लाना है।
मंत्रियों ने नियमित बैठकों और पहलों पर मुहर लगाई
इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सभी मंत्रियों ने नियमित रूप से मिलने और ठोस पहलें करने पर सहमति जताई।
उन्होंने पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रीय मसलों को भी मिलकर सुलझाने पर जोर दिया, जहां उनकी खास क्षमताओं से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है।
जयशंकर ने जानकारी दी कि तीनों देशों ने अपने साझा हितों और एक-दूसरे की पूरक क्षमताओं से बनने वाले अवसरों पर बातचीत की, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही फिर से मिलने पर भी सहमति बनी।