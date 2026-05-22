दिल्ली पर दोहरी मार: 45 डिग्री तापमान की तपिश और 'खराब' हवा, IMD का ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली का AQI 226, मौसम विभाग ने दी सावधानी की सलाह

सुबह के समय सफदरजंग में 29.3 सेल्सियस, पालम में 28.7 सेल्सियस, लोधी रोड में 27.0 सेल्सियस, रिज में 28.6 सेल्सियस और आयनगर में 28.8 सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इन सभी जगहों पर सुबह का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा था।

इसके अलावा, आज सुबह 9 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 226 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। ऐसे में, मौसम विभाग ने लोगों को इन मुश्किल हालातों में सतर्क रहने और अपना ध्यान रखने की सलाह दी है।