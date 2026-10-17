दिल्ली में बदल रहा मौसम: सुबह हल्की गर्मी, दिन में 33 डिग्री तक तापमान

दिल्ली में आज सुबह हल्की गर्माहट महसूस की गई। यहां का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस समय के लिए सामान्य से थोड़ा ज्यादा है। मौसम तो थोड़ा गर्म हो रहा है, लेकिन इसी के साथ वायु गुणवत्ता में गिरावट भी आई है।

शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 90 था, जो "संतोषजनक" श्रेणी में आता है, लेकिन अब यह बढ़कर 137 हो गया है, जो "मध्यम" श्रेणी में है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि शनिवार को आसमान ज्यादातर साफ रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, वहीं रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।